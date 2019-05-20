В Ленобласти проходит Неделя предпринимательства

с 17 по 24 мая в Ленинградской области проходит Неделя предпринимательства. Каждый день в течение недели бизнесмены региона будут бороться в конкурсе «Бизнес-признание» за звание лучших в номинациях: «Проект в сфере здорового образа жизни», «Бизнес в сфере нестационарной торговли», «Стартап в сфере производства сувениров» и др.

Победители в каждой номинации получат от правительства региона гранты в виде субсидий.

Общий объем финансовой поддержки для компаний, имеющих право на получение субсидий для социального предпринимательства составит в 2019 году свыше 50 млн рублей. Начинающие предприниматели могут получить стартовую субсидию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в“Ночь музеев” Дрозденко провел экскурсию для китайцев. Старая Ладога является любимым музеем губернатора Ленобласти.