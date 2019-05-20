Объявлены победители конкурса «Бизнес-признание» в номинации ЗОЖ

По итогам третьего дня Недели предпринимательства в Ленобласти были названы лучшие малые и средние компании, работающие в сфере здорового образа жизни и спорта.

Первое место в «спортивном» дне конкурса одержало ООО «Атлетико» из Всеволожска. В Ленобласти компания занимается организацией семинаров и мастер-классов по популяризации здорового образа жизни, подготовкой тренеров, а также проведениями занятий по скандинавской ходьбе.

Второе место завоевал оздоровительный центр «Соляная пещера» из Кингисеппа. Бронза досталась индивидуальному предпринимателю из Всеволожска — Веронике Богдашовой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что с 17 по 24 мая в Ленинградской области проходит Неделя предпринимательства. Каждый день в течение недели бизнесмены региона будут бороться в конкурсе «Бизнес-признание» за звание лучших в номинациях: «Проект в сфере здорового образа жизни», «Бизнес в сфере нестационарной торговли», «Стартап в сфере производства сувениров» и др.