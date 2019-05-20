Из квартиры на Республиканской вынесли деньги и ноутбук

Материальный ущерб в полиции Санкт-Петербурга оценили в 110 тысяч рублей.

Житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратился в полицию: по его словам, неизвестный мужчина взломал дверь в его квартиру и вынес оттуда технику, сообщили Gazeta.sPb в главном управлении МВД по городу и области 20 мая.

По словам мужчины, злоумышленник взломал входную дверь и проник в квартиру на Республиканской улице Санкт-Петербурга. Оттуда он вынес деньги в размере 30 тысяч рублей и ноутбук, стоимость которого владелец оценил в 80 тысяч рублей.

Общий материальный ущерб оценили в 110 тысяч рублей. Сейчас полицейские Петербурга ведут проверку, но пока не возбудили дело о краже со взломом.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Выборгском района Санкт-Петербурга из магазина вынесли терминал оплаты с деньгами.