Неудачливого квартирного налетчика задержали в Петербурге

Мужчина ворвался с пистолетом в квартиру на Руднева, но хозяйка оказала сопротивление.

Полиция задержала мужчину, который причастен к попытке налета на квартиру на улице Руднева, сообщили Gazeta.sPb в управлении МВД по Петербургу и ЛО 20 мая. Его искали с апреля — и до этого мужчину уже задерживали.

По сообщению полиции, злоумышленник ворвался в квартиру на Руднева вечером 19 апреля — это была пятница. Он угрожал пистолетом (или похожим на него предметом) 53-летней хозяйке и требовал отдать ему деньги и ценности, но та оказала ему активное сопротивление. В итоге мужчина сбежал, ничего не забрав.

Сейчас полицейские Петербурга задержали 51-летнего мужчину, которого изобличили в попытке разбоя. Ранее его уже задерживали за аналогичное преступление, передают в управлении МВД. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе расследуют квартирную кражу.