В центре Петербурга нашли стройки с массой нарушений

Строители работали без спецодежды и средств защиты, а защитных заграждений не было.

В Центральном районе Петербурга прокуратура нашла нарушения у трех строительных компаний, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 20 мая.

Речь идет о компания “Геоизол”, “ГК Строй-Эксперт” и “Подземстройреконструкция”. Проверка показала, что проезды и проходы на стройках не убирают от мусора. На объектах нет плана внутрипостроечных дорог и проездов. Доступ в высотные зоны не ограничен. Защитных ограждений нет: ни у котлованов, ни у траншей. Строители работают без спецодежды и средств защиты, передают в прокуратуре Санкт-Петербурга.

От гендиректоров компаний потребовали устранить нарушения — в отношении компаний возбуждены дела об административных нарушениях, передают в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у прокуратуры возникли претензии к сточным водам.