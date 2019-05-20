С ЖКС взыскали 2,4 млн долгов в пользу петербуржцев

Долги ЖКС вычли из его доли денег за ЖКУ. Фото: pixabay.com

Долги ЖКС вычли из его доли денег за ЖКУ. Фото: pixabay.com

Одной из жительниц Кировского района Жилкомсервис задолжал 900 тысяч за залив квартиры.

С “ЖКС №2 Кировского района” взыскали почти 5,3 млн рублей долгов в пользу физлиц и юрлиц, сообщили в УФССП Петербурга 20 мая. Из этой суммы почти 2,4 млн Жилкомсервис задолжал жильцам.

В УФССП Петербурга сообщают, что управляющая компания, к примеру, задолжала 900 тысяч рублей жительнице Кировского района после залива квартиры. На требования заплатить причитающееся в организации не реагировали.

Позже в УФСПП Петербурга выяснили, что ВЦКП “Жилищное хозяйство” принимает платежи за ЖКУ, часть которых предназначается для ЖКС. Судебные приставы вычли из доли Жилкомсервиса сумму, причитающуюся должникам, и погасили задолженности.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в прокуратуре решили спор о перепланировке в квартире Невского района Петербурга.