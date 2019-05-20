ТСЖ запретило перепланировку; спор решала прокуратура

Товарищества не имеют права согласовывать перепланировки в квартирах. Фото: pixabay.com

Товарищества не имеют права согласовывать перепланировки в квартирах. Фото: pixabay.com

Житель Петербурга проведет перепланировку в квартире, несмотря на несогласие других жильцов.

Житель Невского района Санкт-Петербурга решил провести перепланировку в своей квартире. Мужчина составил проект, отнес его в администрацию Невского района и согласовал работы и их ход. Однако его ТСЖ оказалось несогласно с инициативой своего “товарища”, передают Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 20 мая.

Когда собственник приступил к производству работ, остальные жильцы потребовали их остановить — составленный проект их не устроил. Мужчина обратился в прокуратуру Петербурга.

В ведомстве заявили, что товарищества собственников не имеют полномочий на согласование перепланировок. Председателю внесено представление; заявитель продолжит работы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в центре Санкт-Петербурга нашли стройки с нарушениями безопасности.