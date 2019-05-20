Газету “Коммерсантъ” покинули 13 журналистов

По словам главреда, журналисты нарушили
По словам главреда, журналисты нарушили "редакционные стандарты". Фото: pixabay.com

Одна из возможных причин — статья о Валентине Матвиенко.

Несколько журналистов уходят из газеты “Коммерсантъ”, сообщил шеф-редактор Глеб Черкасов в Facebook 20 мая. Специальный корреспондент Иван Сафронов на своей странице в соцсети отметил, что акционер высказал претензии к статье о предполагаемом уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации — это и послужило причиной фактического увольнения.

По словам Сафронова, его вынудили уйти, как и редактора отдела политики. Черкасов сообщил, что заявления написали еще 11 человек.

Главный редактор Владимир Желонкин заявил газете “Ведомости”, что сотрудники нарушили “редакционные стандарты”, но не стал раскрывать их содержания.

Статья, о которой идет речь, появилась 17 апреля, в ней сообщалось, что пост Матвиенко может занять глава СВР Сергей Нарышкин. Позже эти данные дезавуировали.

Газета “Коммерсантъ” существует с 1989 года. Ее владельцем (акционером) является Алишер Усманов. Владимир Желонкин занимает пост главного редактора с июля 2018 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Матвиенко отпраздновала юбилей в Санкт-Петербурге.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Газету “Коммерсантъ” покинули 13 журналистов