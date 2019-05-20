В Петербурге за неделю вывезли 50 килограмм опасных отходов

В Петербурге экологические аварийные службы за минувшую неделю осуществили вывоз 50 килограммов химических отходов, а также выписали штрафов на общую сумму 126 тысяч рублей.
В пресс-службе комитета по природопользованию Санкт-Петербурга отчитались о сделанном за неделю экологическими аварийными службами с 13 по 19 мая.
Так, специалисты СПб ГУП «Экострой» 38 раз совершали выезд на плановые проверки местности и экстренные аварийные ситуации. Работниками предприятия было вывезено 51,3 килограмма химических отходов. В последующем, они подлежали утилизации. Также избавились от 115 килограммов отходов нефти и 19 люминесцентных ламп.
В одном только Калининском районе после разлива неустановленного экспертами вещества были убраны 50 килограмм химических отходов.
Комитет по природопользованию было проведено 32 надзорных мероприятия в сфере экологии. Всем нарушителям в общей сложности было выписано 126 тысяч рублей административных штрафов.
Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что три «Газели» в Красногвардейском районе пополняли несанкционированную свалку отходами.