Благовещенский мост украсили художественной подсветкой

Длина моста составляет 331 метр. Фото: Google.Maps
Длина моста составляет 331 метр. Фото: Google.Maps

Церемония ее включения пройдет завтра в среду в 22:30.

Завтра в среду 22 мая в Санкт-Петербурга включат художественную подсветку Благовещенского моста, сообщили Gazeta.sPb в “Ленсвете” 21 мая. Церемония назначена на 22:30.

Подсветку обновили и включат впервые. В ГУП уверены, что она дополнит историческую панораму Петербурга. Сотрудники “Ленсвета” на церемонии расскажут о технологиях, которые они использовали и в целом поговорят об особенностях монтажа художественной подсветки.

Благовещенский мост открыли в 1850 году, но до него с 1727 года работал наплавной Исаакиевский мост. Последний раз его закрывали на реконструкцию в 2005 году, он продлилась до 2007 года. У моста восемь полос для движения транспорта, его длина составляет 331 м, а ширина 37 м.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на Дворцовом мосту устроят 3D-шоу.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Благовещенский мост украсили художественной подсветкой