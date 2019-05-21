Пассажиропоток в Пулково за 4 месяца вырос на 13%

Чаще всего внутри РФ летают в Москву, Калининград и Сочи. Фото: Пулково
Чаще всего внутри РФ летают в Москву, Калининград и Сочи. Фото: Пулково

Пропускная способность аэропорта оказалась превышена уже по итогам 2018 года.

За 4 месяца 2019 года аэропорт Пулково Санкт-Петербурга обслужил свыше 5 млн человек, сообщили Gazeta.sPb в воздушной гавани города 21 мая. Это на 13,7% больше, чем за тот же период в 2018 году: на 15% больше на внутренних рейсах и на почти на 11% — на международных.

Чаще всего внутри РФ летают в Москву, Калининград и Сочи. За границу из Санкт-Петербурга отправляются, главным образом, в Минск, Анталью и Тбилиси (пятерку замыкают Франкфурт-на-Майне и Париж).

Пропускная способность аэропорта составляет 18 млн человек, при этом в прошлом году его уже превысили — через аэропорт прошли 18,1 млн человек в 2018 году. Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Пулково определились, как будут расширять аэропорт: судя по темпу роста числа пассажиров, перемены уже назрели.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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