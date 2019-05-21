Беглов встретился с премьер-министром Вьетнама в Петербурге

Вьетнамская делегация приезжает в Петербург каждый год. Фото: gov.spb.ru

Вьетнамская делегация приезжает в Петербург каждый год. Фото: gov.spb.ru

Вьетнам поможет в создании центра боевых искусств в Северной столице.

Врио губернатора Александр Беглов и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук встретились в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить совместные проекты республики и Северной столицы России 21 мая.

Вьетнамская делегация состоит из 9 человек и все они являются высокопоставленными лицами: это и заместитель премьера, посол Вьетнама в России, министры науки, промышленности и торговли. Представители азиатской страну посещают Санкт-Петербург раз в год.

Вьетнам поможет создать в Петербурге центр боевых искусств. Во Вьетнаме практикуют единоборства нескольких школ — самым известным из них является кунг-фу, которое Вьетнам делит с Китаем, кроме этого есть школа Нят-Нам и Вовинам Вьет Во Дао.

На днях Хошимина, о которых Gazeta.sPb ранее сообщала, онкологический центр Петербурга подпишет договор о сотрудничестве с центром онкологии Хошимина.