РЖД и Петербург благоустроят территорию вдоль железной дороги

Прошло совещание по данному вопросу. Фото: www.gov.spb.ru
Прошло совещание по данному вопросу. Фото: www.gov.spb.ru

Целью проекта является преображение внешнего вида и повышение безопасности территорий, которые прилегают к железной дороге.

Проект будет реализовываться совместными усилиями РЖД и правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В первую очередь, в качестве пилотных работ, будут благоустроены участки шириной 300 метров по обе стороны от ж/д путей, которые соединяют Финляндский вокзал и Выборг, Московский вокзал и Любань.

Временно исполняющий обязанности губерантора Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал проект, согласно которому пространство вокруг железных дорог будет полностью обновлено.

Будет создан эстетический регламент, согласно которому будут обновлены ограждения, мосты и путепроводы, установят шумозащитные ограждения. Будет проводится ремонт фасадов зданий и ликвидация неиспользуемых объектов. Комитет по благоустройству проверит состояние деревьев.

В Интернете будет создан портал, содержащий всю информацию о проекте и проделанной работе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге на жилье для молодежи выделено 1,4 млрд рублей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
александр беглов железные дороги ржд
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РЖД и Петербург благоустроят территорию вдоль железной дороги