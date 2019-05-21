В Петербурге на жилье для молодежи выделено 1,4 млрд рублей

В Санкт-Петербурге продолжается реализация двух программ, направленных на помощь в приобретении жилья для молодежи.

Речь идет о программах «Молодежи — доступное жилье» и «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге», сообщили Gazeta.SPb в Жилищном комитете.

На данный момент для реализации данных программ выделено уже более 1,4 миллиарда рублей по первой программе, по второй — порядка 300 миллионов рублей. Программа «Молодежи — доступное жилье» реализована на 66%. Социальные выплаты получили уже 406 семей, сумма выплат составила более 962 миллионов рублей. Вторая программа выполнена на 58%. Выплаты получила 351 семья на сумму более 173 миллионов рублей.

Помимо социальных выплат в раках программы «Молодежи — доступное жилье» правительство предоставляет также целевые жилищные займы без процентов на 10 лет и рассрочку на 10 лет без процентов для покупки жилья по льготной цене.

За текущий год займы были выданы 364 семьям на общую сумму в 966 миллионов рублей. Беспроцентная рассрочка была предоставлена 143 раза.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что лихача из Петербурга заставили оплатить 68 штрафов ГИБДД.