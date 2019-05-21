В Петербурге пойдет выставка новинок транспорта

В эту пятницу, 24 мая, в центре Санкт-Петербурга откроется выставка, на которой будет представлено 25 моделей инновационного транспорта.

Выставка пройдет в рамках Первого Международного фестиваля «SPbTransportFest». Она будет работать на Кленовой улице 24 и 25 мая с 10:00 до 19:00, сообщили Gazeta.SPb в «Пассажиравтотранс».

Отличительной особенностью представленных моделей является экологичность, комфорт и энергоэффективность. Главные производители представят петербуржцам новые модели автобусов, электротранспорта и спецтехники.

Одной из таких новинок станет первый в России электробус «Пионер», имеющий мобильную аккумуляторную систему. Данный электробус производит ООО «ПК Транспортные системы». Помимо этого на выставке можно будет увидеть «LOTOS 105» от компании «РМЗ РариТЭК» из Республики Татарстан, новый газовый грузовой автомобиль «Stralis NP» от бренда «Iveco» и многое другое.

24 мая в 16:00 пройдет концерт, в рамках готово выступит народный артист РФ Василий Герелло.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что РЖД и Петербург благоустроят территорию вдоль железной дороги.