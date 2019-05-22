Глава Минздрава Украины призвала ООН исключить Россию из Совбеза

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН «не терпеть» присутствие России в Совете Безопасности ООН. Соответствующий текст выступления размещен на сайте Минздрава.

По словам Супрун, Россию нужно исключить из Совбеза организации до тех пор, пока она не начнет следовать нормам международного права.

Также глава Минздрава Украины отметила, что вопрос о международном праве прежде всего касается вывода российских войск и командных структур с территории «оккупированных» Донбасса и Крыма, освобождения военнопленных и политических заключенных.

Супрун призвала Всемирную организацию здравоохранения отказаться от российских денег, дабы не стать «заложниками Кремля», при этом отметив необходимость сохранения и расширения санкций против России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что новые санкции от США: теперь бьют по российской «оборонке».