Депутаты ЗакСа хотят лишить льгот производителей пальмового масла

Закон, лишающий налоговых льгот производителей рафинированного и нерафинированного пальмового масла, был рассмотрен и принят в первом чтении депутатами ЗакСа Петербурга в среду, 22 мая.

За проект закона проголосовали 40 депутатов. Автор инициативы Денис Четырбок обратился к коллегам с предложением повысить налоговую ставку до 7%.

Отмечается, что на сегодняшний день производители пальмового масла в Петербурге облагаются налогом в 0 %.

Депутаты также подчеркнули, что пальмовое масло может наносить вред здоровью граждан и ставит под угрозу молочную промышленность России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что программу по оказанию матпомощи в Петербурге продлили еще на два года.

Ранее было известно, что программа перестает действовать с 1 января 2020 года. Однако петербургским парламентариям пришлось обсудить срок продления программы, потому что поступало много обращений и просьб от горожан.