В Петербурге состоится традиционный «Такс Парад-2019»

Такс Парад -2019/Фото: vk.com/taksparad
Такс Парад -2019/Фото: vk.com/taksparad

Праздник «Такс Парад», приуроченный ко Дню основания Санкт-Петербурга, пройдет на Васильевском острове 25 мая.

В полдень более 100 собак этой породы со своими хозяевами пройдут по специальному подиуму в саду Академии художеств. Традиционно в «Такс Параде» принимают участие собаки одной из самых необычных пород — таксы.

Почетным гостем парада станет длинношерстная такса «Степан», которая прославилась подвигом.

Инцидент произошел перед майскими праздниками. Злоумышленники угнали автомобиль хозяина таксы с парковки магазина в Кировском районе Ленобласти. «Степан», оставшийся в салоне машины, оказал угонщикам сопротивление и полицейским удалось догнать автомобиль в поле неподалеку от города Порхова в Псковской области. Таксу вернули хозяевам.

На параде «Степана» намерены наградить медалью «достойный представитель породы Такса»

Организаторы советуют гостям взять с собой складные стулья и пледы, чтобы комфортно провести время в саду Академии Художеств.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге проходит фестиваль «Виват, кино России!».

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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