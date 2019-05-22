СМИ: Смольный готовит переезд СПбГУ в Пушкин

Под строительство корпуса готовы выделить 300 га земли.

Разговоры об этом идут уже на протяжении нескольких дней. Сегодня, 22 мая, стало известно о том, что ЗакС обсудил возможность переезда университета. Уточняется, что корпус может появиться на сельскохозяйственной территории – сейчас властям необходимо внести поправки, чтобы построить здание по всем правилам, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Дело в том, что сейчас на участке можно возвести здание не выше 18 метров, но этого, утверждают в СПбГУ мало.

К слову, университету также предложили расположиться в Гатчине. Переезд связан с тем, что вуз хотят объединить в единый кампус. Это решение собираются обсудить с премьер-министром России Дмитрием Медведевым на заседании правительства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александр Беглов обсудил с ректором СПбГУ предстоящей юбилей вуза. Через пять лет вузу исполнится 300 лет.