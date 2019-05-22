Супружескую измену лечили кровопусканием: расшифрованы средневековые рецепты астрологов

Супружеская измена, венерические болезни и нечистая сила заполняют страницы двух недавно расшифрованных и оцифрованных 400-летних астрологических журналов.

Книги принадлежат довольно сомнительному астрологу и целителю Саймону Форману, который жил между 1552 и 1611 годами в Англии, и его протеже, Ричарду Напье.

Они были астрологами, специализировавшимися на оказании медицинской помощи. И предлагали лекарства, которые могли варьироваться от кровопускания до «голубиных туфель» и помогали от всего. В том числе, от супружеской измены и венерических болезней.

Теперь все эти заметки, составляющие 80 000 историй болезни, доступны в Интернете по адресу casebooks.lib.cam.ac.uk.

Как отмечают исследователи Кембриджского университета, в статье, сопровождающей публикацию материалов записи астрологов, это сокровищница информации о медицинских и личных проблемах типичных англичан елизаветинской эпохи.

Некоторые из них трагичны, например, случай 38-летней Алисы Вудворд, которую Напьер лечил в связи с восьмой беременностью. Все, кроме одной из предыдущих беременностей Вудворд, закончились мертворождением, и она боялась, что в этом виновато колдовство.

Другие случаи демонстрируют нравы англичан той эпохи. К примеру, 28-летний Джон Уилкингсон обратился к астрологам в поисках лекарства от гонореи, которую мужчина передал замужней женщине.

Как следует из архивов, самым распространены методом лечения различных болезней было кровопускание. Иногда пациентам прописывались также травяные средства, включая табак.

Некоторые виды лечения были особенно неприятными, в том числе глотание костей черепа мертвеца или прикосновение к руке мертвеца. Астрологи рекомендовали больному человеку разрезать тела двух голубей и носить их тушки на каждой ноге. Множество мазей были попросту токсичны так как содержали ртуть.

Многие из болезней были вовсе не физическими, а психическими. Некоторые пациенты описываются как «лунатик», а другие — как «больные сердцем». В 168 случаях пациенты были склонны к самоубийству. Иногда в этих проблемах обвиняли колдовство или дьявола.

У самого Формана карьера напоминала американские горки. Компания парикмахеров-хирургов запретила ему медицинскую практику, и он несколько раз находился в тюрьме за медицинскую халатность, а затем получил лицензию на медицинскую практику в Кембриджском университете. Он умер в 1611 году, оставив за собой множество записок и окно в мир медицины елизаветинской Англии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что археологи решили загадку каннибализма: охота на человека была «рентабельной».