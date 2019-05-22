В Петербурге становится все больше гостиниц, которые ждут прошлогодних футбольных фанатов

После чемпионата мира по футболу интерес к городу среди иностранцев действительно возрос.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. За последние несколько лет количество гостиниц, апартаментов и хостелов увеличилось в полтора раза. Дело в том, что предприниматели хотят заработать на туристах, которых в 2019 году стало больше, чем до ЧМ-2018. При этом эксперты отмечают, что, согласно официальным данным, число отелей падает. Так, в Федеральном перечне туристских объектов значится 1235 средств размещения, то на различных сайтах бронирования их более семи тысяч, передает издание Metagazeta.

Эксперты считают, что многие предприниматели просто не хотят проходить квалификацию, которая пока что считается необязательной.

Для многих лето текущего года – это шанс подзаработать как можно больше, ведь после первого октября все отели и хостелы, размещенные в жилых домах, будут закрыты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Гатчина и Выборг вошли в топ-3 городов для туризма.