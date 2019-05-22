Гребенщиков выпустил клип “Баста Раста” в стиле Rammstein

В новом клипе горит огонь, льется вода, а музыканты в костюмах работают с механизмами. Фото: скриншот видео

В новом клипе горит огонь, льется вода, а музыканты в костюмах работают с механизмами. Фото: скриншот видео

Новое видео уже собрало свыше 100 тысяч просмотров.

Борис Гребенщиков выложил на своем канале на YouTube новый клип под названием “Баста Раста” в среду 22 мая. Клип уже собрал 109 тысяч просмотров и свыше семи тысяч оценок. Большая часть пользователей позитивно отреагировали на новинку.

В новом видео Гребенщиков взял в руки электрическую гитару и написал к музыке жесткий, агрессивный текст. Стиль клипа напоминает работы немецкой метал-группы Rammstein: остальные музыканты в рабочих одеждах и причудливых костюмах работают со сложными механизмами, а вокруг пылает огонь и льется вода. Rammstein, к слову, скоро приедут в Санкт-Петербург: их концерт намечен на 2 августа и пройдет на “Газпром-арене”.

Ненормативная лексика в тексте песни не позволяет Gazeta.SPb разместить клип на сайте.

Последним сольным альбомом Гребенщикова стал “Время N”, который вышел в феврале 2018 года.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Гребенщиков съездил в Финляндию и рассказал о России.