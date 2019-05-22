Собчак поговорила с Ларсом фон Триером о Гитлере и новых фильмах

Режиссер рассказал, что чувствует свою близость к россиянам.

Интервью опубликовали сегодня, 22 мая, на YouTube-канале Ксении Собчак. В рамках своего шоу «Осторожно, Собчак» бывшая кандидатка в президенты общается с разными гостями – артистами, футболистами, блоггерами и другими известными людьми. На этот раз журналистка взяла неожиданное интервью – гостем стал иностранец, автор фильмов «Дом, который построил Джек» и многих других.

Ларс фон Триер рассказал, что запад уже успел пережить золотой век демократии и сейчас люди требуют все больше свободы, что приводит к плачевным последствиям.

«Я считаю, что один из главных уроков, который нам преподали, — то, что внутри каждого из нас сидит нацист или Гитлер»,

— рассказал режиссер, отметив, что война стала страшным испытанием для России.

В интервью Ларс фон Триер заявил, что является поклонником творчества Тарковского и думает над тем, чтобы снять ремейки его фильмов. Также он рассказал, что будет работать над фильмом по мотивам сериала «Королевство».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что португалец из «Зенита» заговорил на русском языке во время интервью.