Собчак поговорила с Ларсом фон Триером о Гитлере и новых фильмах

Фото: Скриншот / youtube.com
Фото: Скриншот / youtube.com

Режиссер рассказал, что чувствует свою близость к россиянам.

Интервью опубликовали сегодня, 22 мая, на YouTube-канале Ксении Собчак. В рамках своего шоу «Осторожно, Собчак» бывшая кандидатка в президенты общается с разными гостями – артистами, футболистами, блоггерами и другими известными людьми. На этот раз журналистка взяла неожиданное интервью – гостем стал иностранец, автор фильмов «Дом, который построил Джек» и многих других.

Ларс фон Триер рассказал, что запад уже успел пережить золотой век демократии и сейчас люди требуют все больше свободы, что приводит к плачевным последствиям.

«Я считаю, что один из главных уроков, который нам преподали, — то, что внутри каждого из нас сидит нацист или Гитлер»,

— рассказал режиссер, отметив, что война стала страшным испытанием для России.

В интервью Ларс фон Триер заявил, что является поклонником творчества Тарковского и думает над тем, чтобы снять ремейки его фильмов. Также он рассказал, что будет работать над фильмом по мотивам сериала «Королевство».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что португалец из «Зенита» заговорил на русском языке во время интервью.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
интервью ксения собчак ларс фон триер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Исландию могут наказать за демонстрацию флага Палестины на ...
Беглов и Митянина обсудили остановки для инвалидов
Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, отказались от наследства
“Звезды белых ночей” осветят Мариинский на два месяца
В Петербурге на аукционе продадут автограф Цветаевой и рукописную Библию
Птицы, улитки и кувшинки заполнят Новую Голландию
Собчак поговорила с Ларсом фон Триером о Гитлере и новых фильмах
Эксперты рассказали, как вычислить «умирающую» свечу зажигания