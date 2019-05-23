Погранслужба напомнила велосипедистам о правилах пересечения границы

Пограничная служба Юго-восточной Финляндии дала для велосепидистов рекомендации при пересечении границы.

Сотрудница Погранслужбы Юго-восточной Финляндии Веера Савелию отметила, что велосипедисты все чаще забывают о том, что являются полноценными участниками дорожного движения и правила касаются их так же, как и автомобилистов.

Велосипедисты, пересекающие границу, должные соблюдать общие правила. В июле и августе границу Финляндии и России пересекают десятки и даже сотни велосипедистов в день. Большая часть из них следуют из России.

В связи с сезонным увеличением потока, велосипедистов просят быть более внимательными и осторожными, так как на дороге нет отдельной велополосы.

Кроме того, в Иматра просят велосипедистов проходить через пропускной пункт, который расположен в главном здании.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что потребители в 2019 году стали чаще откладывать на «черный день».