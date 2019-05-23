«So Different Asia» возвращается в новом формате!

13 июня с 17:00 до 20:00 в Международном образовательном центре (https://vk.com/kkc130118), по адресу г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103, павильон 8, пройдёт Иммерсивное путешествие «So Different Asia 2.0».

В прошлом году мероприятие собрало более 60 человек.

3 страны, 9 комнат. Новый и необычный формат мероприятия поможет Вам погрузиться в культуры Китая, Японии и Южной Кореи. Вы будете не просто наблюдателем, а участником представления!

Вас ждут:

?Тематические мастер-классы в формате театральной постановки;

?Выставка фотографий, посвященная жизни в современной Японии, Китае и Южной Корее;

?Традиционные блюда стран;

?Подарки каждому гостю;

?Незабываемые впечатления;

?Много других приятных сюрпризов.

❗Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации.

Ссылка для регистрации:

https://sodifferentasia-unecon.timepad.ru/event/967132/

Фотографии и видео с прошлого мероприятия:

https://vk.com/album-80710822_259044191

https://vk.com/video-80710822_456239036

Партнеры:

Школа китайского языка Динары Мин (https://vk.com/dinaraminschool), Го клуб НАН(https://vk.com/nan_baduk), Го-клуб Рэйсэй (https://vk.com/go_club_reisei), Okasi — сладости по-японски в России (https://vk.com/okasiru), НИППоНiKO — экспресс- бар товаров из Японии (https://vk.com/nipponiko_bar), НИППОН l Японский супермаркет (https://vk.com/nipponmoscow), Moychay.ru — Китайский чай (https://vk.com/moychayru), Корейский молодежный культурно-просветительский (https://vk.com/centernan), Чай и Шелк (https://vk.com/chayusi), Музей Оригами в СПб «Тысяча журавликов» (https://vk.com/muzey_origami_spb).

Информационные партнеры:

Наши Люди:от Питера до Ленинграда (https://vk.com/nashiludi_spb), Gazeta.SPb (gazeta.spb.ru), Журнал Infoskop (https://vk.com/infoskop), Книжный магазин «Желтый двор» (https://vk.com/dvorbooks).

Организатор мероприятия: Факультет сервиса, туризма и гостеприимства ГЭУ (https://vk.com/fstigspb)