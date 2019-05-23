Финалист шоу «Песни» на ТНТ подарит Петербургу новый молодежный гимн

В 2019 году Санкт-Петербург отметит день рождения в 316 раз. Фото: pixabay

В 2019 году Санкт-Петербург отметит день рождения в 316 раз. Фото: pixabay

Песня называется #ЯЛюблюПитер.

Об этом стало известно сегодня, 23 мая. Исполнителем молодежного гимна стал Джей Мар – финалист популярного шоу «Песни». Премьера трека состоится в день празднования Дня города – 26 мая. Она прозвучит как минимум два раза – днем на Невском проспекте и во время вечернего фейерверка.

Напоминаем, что уже в это воскресенье состоится множество мероприятий. Одним из них станет флэшмоб – петербуржцы в центре города выстроятся в виде сердца, признаваясь таким образом в любви к Санкт-Петербургу. Самым долгожданным, наверное, станет фейерверк – его стоит ждать после 12 часов ночи, передает изданием «Фонтанка».

Подробнее о всех грандиозных мероприятиях мы рассказывали здесь. К слову, День города должны праздновать 27 мая, но в 2019 году это – понедельник.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в День города «Зенит» отправится на чемпионский парад.