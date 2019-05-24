Смольный выделит на науку 61,4 млн рублей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал ряд постановлений, которые определят приоритет предоставления субсидий в научной и научно-технической сфере жизни города. Об этом 23 мая сообщили в Смольном.

Общий размер субсидий составит 61,4 млн рублей.

Помощь из городского бюджета в этом году правительство будет выдавать в виде грантов на подготовку научных и научно-популярных изданий, а также на подведение конгрессов и конференций.

В 2019 году Смольный намерен предложить субсидии молодым ученым и кандидатам наук петербургских ВУЗов, а также тем, кто будет проводить научные исследования в сфере сельского хозяйства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Смольный хочет сократить количество маршруток.

На данный момент в большинстве европейских стран отказались от непрактичного транспорта в пользу вместительные автобусов.