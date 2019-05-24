В Московском вокзале пройдет выставка архивных фотографий «Белый цветок»

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

В преддверии Международного дня защиты детей в центральном зале Московского вокзала Петербурга расположится экспозиция с уникальными архивными фотографиями.

Фотовыставка «Белый цветок»: история и современность» будет работать с 27 мая по 27 июня.

Она приурочена к ежегодной благотворительной акции «Белый цветок» и призвана собрать необходимые средства для помощи детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Впервые день «Белого цветка» прошёл в Петербурге в 1911 году по инициативе Николая II и его супруги Александры Фёдоровны. В этот день жители Северной столицы покупали белые цветы и жертвовали деньги в пользу неизлечимо больных.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что сегодня 25 мая в центре Санкт-Петербурга откроется выставка, на которой будет представлено 25 моделей инновационного транспорта.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
«Белый цветок» московский вокзал фотовыставка
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