Суд оштрафовал РЖД за вокзал на станции “Новый Петергоф”

Собственник заплатит 200 тысяч рублей за состояние объекта культурного наследия.

Суд Петродворцового района оштрафовал “РЖД” за нарушения законодательства об охране памятников. КГИОП Петербурга потребовал отремонтировать вокзал на станции “Новый Петергоф”, но этого никто не сделал, сообщили Gazeta.sPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 24 мая.

Проверка показала, что на фасаде вокзала, который является объектом культурного наследия, осыпается штукатурка и облупилась краска. Стекла исчезли, в помещениях складируют строительные материалы, платформы зарастают мхом. До 16 января собственник — ОАО “РЖД” — должен был отремонтировать объект, но документы на реставрацию никто не присылал и сам ремонт не выполнял. К тому на фасаде висят рекламные вывески кафе и магазина, которые с КГИОП не согласовали.

Штраф составил 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в планетарий Петербурга пришла прокуратура.