Нетребко и Эйвазов не смогут выступить на Дворцовой

Их места в программе “Классики на Дворцовой” займут Абдазаков и Джиоева.
Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов не смогут выступить на концерте “Классика на Дворцовой” в Санкт-Петербурге, о чем сообщили сегодня в комитете по культуре 24 мая.
Концерт должен пройти уже в это воскресенье 26 мая, но артистам, как выяснилось, нужно больше времени, чтобы восстановиться после болезни, как передали в комитете.
Места оперных певцов в программе мероприятия займут Вероника Джиоева и Ильдар Абдазаков, солист Мариинского театра, один из главных басов на планете.
Концерт начнется в 21:00 и попасть на него можно абсолютно бесплатно. На концерте выступят участники балета Todes, симфонический оркестр Михайловского театра и многие другие артисты.
Ранее Gazeta.sPb рассказала, как мероприятие повлияет на движение транспорта вокруг Дворцовой площади Санкт-Петербурга.