Нетребко и Эйвазов не смогут выступить на Дворцовой

Артистам нужно больше времени, чтобы восстановиться после болезни. Фото: Instagram Анны Нетребко.
Артистам нужно больше времени, чтобы восстановиться после болезни. Фото: Instagram Анны Нетребко.

Их места в программе “Классики на Дворцовой” займут Абдазаков и Джиоева.

Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов не смогут выступить на концерте “Классика на Дворцовой” в Санкт-Петербурге, о чем сообщили сегодня в комитете по культуре 24 мая.

Концерт должен пройти уже в это воскресенье 26 мая, но артистам, как выяснилось, нужно больше времени, чтобы восстановиться после болезни, как передали в комитете.

Места оперных певцов в программе мероприятия займут Вероника Джиоева и Ильдар Абдазаков, солист Мариинского театра, один из главных басов на планете.

Концерт начнется в 21:00 и попасть на него можно абсолютно бесплатно. На концерте выступят участники балета Todes, симфонический оркестр Михайловского театра и многие другие артисты.

Ранее Gazeta.sPb рассказала, как мероприятие повлияет на движение транспорта вокруг Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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