Из-за “Классики на Дворцовой” перекроют движение

Вечером в воскресенье на площади выступят звезды оперы и балета. Фото: pixabay.com

Вечером в воскресенье на площади выступят звезды оперы и балета. Фото: pixabay.com

Концерт начнется в 21:00, но ограничения начнут действовать раньше.

Движение вокруг Дворцовой площади Санкт-Петербурга ограничат 26 мая из-за концерта в честь Дня Города, сообщили в КРТИ 24 мая.

Миллионную улицу до Мошкова закроют с 8 утра и до полуночи. По набережной Зимней канавки от Мойки до Миллионной тоже нельзя будет проехать. Певченский проезд перекроют с 16:30.

Концерт “Классика на Дворцовой” начнется в 21:00. Жители Санкт-Петербурга бесплатно смогут услышать таких звезд как Анна Нетребко и его супруг Юсиф Эйвазов. Перед петербуржцами и гостями Северной столицы выступит симфонический оркестр Михайловского театра и балет Todes. Сейчас синоптики дают неутешительные прогнозы: в воскресенье пойдет дождь, а температура составит только 16 градусов тепла.

Ранее Gazeta.sPb подробно рассказала о транспорте в День Города в Санкт-Петербурге.