В честь Дня города дважды зажгут факелы Ростральных колонн

Факелы, расположенные на Ростральных колоннах, принято зажигать всего несколько раз в год по особо важным случаям.

Как стало известно Gazeta.SPb, в честь празднования Дня города факелы на Ростральных колоннах будут зажигаться два раза, сообщили в «ПетербургГазе».

Предполагается зажечь огонь в ночь с 26 на 27 мая с полуночи до половины первого ночи. Второй раз факелы будут зажжены уже непосредственно в день празднования торжества с 9:30 до 12:30 часов дня.

Принято зажигать факелы, которые находятся на Ростральных колоннах, всего несколько раз в год. Например, по случаю празднования городских или всероссийских праздников, а также по особо важным случаям. В последний раз пламя на колоннах зажигалось в честь Дня Победы, 9 мая.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Матвиенко поздравила жителей Петербурга с Днем города.