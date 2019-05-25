Рейтинг доверия к Путину достиг рекордного минимума

Владимир Путин. Фото: https://pixabay.com
Владимир Путин. Фото: https://pixabay.com

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рейтинг доверия россиян к президенту России Владимиру Путину достиг минимума за 13 лет.

ВЦИОП провел опрос, в ходе которого респонденты отвечали на вопрос, кому из политиков можно доверить решение вопросов государственной важности. Опрос проводился с 13 по 19 мая. Всего 31,7% опрошенных выбрали Путина. Это рекордно низкий показатель с января 2006 года.

Год назад на подобный вопрос 47,7% респондентов выбирали Владимира Путина.

Рейтинг президента показывает снижение уже с июня прошлого года, после принятия пенсионной реформы. При этом всего год назад во время предвыборной кампании доверие к президенту достигало 57,2% опрошенных.

Однако Путин по-прежнему лидирует в данном опросе. На втором месте министр обороны Сергей Шойгу с 14,8% голосов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутаты Петербурга хотят обязать нотариусов снимать сделки на видео.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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