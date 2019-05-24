Депутаты Петербурга хотят обязать нотариусов снимать сделки на видео

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

В Петербурге предлагают узаконить видеофиксацию нотариальных сделок. Соответствующий федеральный проект закона рассмотрел комитет по законодательству городского парламента в пятницу, 24 мая.

По словам одного из авторов инициативы депутата ЗакСа Дениса Четырбока, нотариусы часто не соблюдают порядок действий при оформлении распоряжений недвижимым имуществом или удостоверения завещаний, тем самым нарушая закон.

Введение обязательной видеофиксации поможет обезопасить как самих нотариусов, так и их клиентов, считают в депутаты ЗакСа.

Новые нормы оформления нотариальных документов предлагают ввести с 2021 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Минздрав активно готовит законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. Чтобы начать рассматривать законопроект в первом чтении Госдумы, его планируется представить Федеральным органам исполнительной власти.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
Депутаты ЗакСа законопроект нотариус
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