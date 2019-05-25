В БКЗ “Октябрьский” группа «Би-2» представила новую пластинку, выступив с симфоническим оркестром

Приглашёнными гостями на концерт стали певицы Манижа и Тина Кузнецова. Фото: https://www.instagram.com/b2band/

Приглашёнными гостями на концерт стали певицы Манижа и Тина Кузнецова. Фото: https://www.instagram.com/b2band/

В новый альбом вошли песни из “Горизонта событий” и другие ранее не издававшиеся в оркестровой аранжировке композиции.

Билеты на выступления популярной рок-группы “БИ-2” 24 и 25 мая были распроданы еще за два месяца до самого события. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концертное агентство NCA.

Петербургские целители группы смогли услышать уже 24 мая новую пластинку. Группа выступила вместе с симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского.

Также приглашёнными гостями на концерт стали певицы Манижа и Тина Кузнецова.

Как сообщает издание со ссылкой на музыкантов, в новый альбом вошли песни из “Горизонта событий” и другие ранее не издававшиеся в оркестровой аранжировке композиции.

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