В Ленобласти подросток впал в алкогольную кому после выпускного

Юный алкоголик пришел в себя уже через пару часов. Фото: pixabay

Юный алкоголик пришел в себя уже через пару часов. Фото: pixabay

Подростка увезли в реанимационное отделение прямо из Дома культуры, где проходило торжество.

15-летнего подростка из поселка Мга в Кировском районе Ленинградской области, перебравшего с алкоголем на последнем звонке увезли на скорой. Медработники обнаружили его рядом с местным Домом культуры. До этого там группа молодых людей праздновала окончание учебы.

В больницу подростка доставили в пятницу, 24 мая около 19 часов вечера. Выпускник уже находился в состоянии алкогольной комы. Подростка определили в реанимационное отделение.

Известно, что уже через пару часов молодого человека «откачали» и передали с рук на руки матери. Женщину ожидают в местном отделении полиции для дачи показаний сотрудникам отдела работы с несовершеннолетними.

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