Об ущемлении прав несовершеннолетних можно будет сообщить лично зампрокурора Петербурга

На прием с собой стоит взять паспорт. Фото: http://www.hotelscatalog.ru

На прием с собой стоит взять паспорт. Фото: http://www.hotelscatalog.ru

Приём граждан пройдет в СПб ГБУ СОН “Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга”.

Во вторник, 28 мая, во Фрунзенском районе пройдет прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также иных социально незащищенных категорий граждан. Прием будет проводить заместитель прокурора Санкт-Петербурга Эдуард Артюхов. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

Помимо этого, сообщает ведомство, будет работать мобильная приемная. Граждане смогут обратться и по другим вопросам, касающимся нарушений действующего законодательства.

На прием с собой стоит взять паспорт.

Принимать будут в здании СПб ГБУ СОН “Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга” по адресу: Растанная, 20, лит. А с 16:00 до 18:00.

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