В Петербурге продолжают испытывать теплосети

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Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Всего к началу осени должны проверить почти 4,8 тысячи километров теплосетей.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Специалисты отправятся проверять теплосети уже во вторник – их интересуют те, которые расположились в Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Кронштадтском, Невском, Московском, Приморском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «ТЭК СПб»

Уточняется, что отремонтировать необходимо 277 энергетических источников и 220 центральных тепловых пунктов. Эксперты делают все, чтобы предстоящий отопительный сезон в городе прошел без коммунальных аварий.

Напоминаем, что осенью 2018 года довольно часто прорывало трубы с кипятком – из-за этого без воды и отопления могли оставаться десятки домов. Это, к сожалению, не самое страшное, что случалось – из-за подобных инцидентов травмировались и даже погибали люди.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на улице Трудящихся труба не выдержала испытания.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
ГУП «ТЭК СПб проверка теплосети
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В Петербурге продолжают испытывать теплосети