В Московском районе «Мазда» сбила пешехода

Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент случился поздно вечером 27 мая в Московском районе Санкт-Петербурга. Все произошло недалеко от дома номер три по улице Орджоникидзе. Участниками аварии стали двое – водитель «Мазды» и пешеход. Автомобиль наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, говорится в сообщении УГИБДД по Санкт-Петербургу.

Пока что личность пострадавшего не установлена. Уточняется, что на вид ему не больше 35 лет. Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое. Сейчас они борются за его жизнь. Пока никаких данных больше неизвестно.

Напоминаем, что это не первая «Мазда», ставшая участницей ДТП в Санкт-Петербурге за вечер. На площади Восстания автомобиль этой марки лишила «Мерседес» бампера.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области в аварии погибли трое мужчин. Водитель не справился с управление из-за чего автомобиль въехал в дерево.