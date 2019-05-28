Жилищные условия улучшат для 6,7 тысяч семей в 2019 году

В большинстве помещений сначала нужно провести ремонт. Фото: pixabay.com
В большинстве помещений сначала нужно провести ремонт. Фото: pixabay.com

Из жилого фонда освободят свыше 5 тысяч помещений, из них около 500 жилых.

Свыше 500 жилых помещений передадут семьям Санкт-Петербурга по программе улучшения жилищных условий, сообщили в Смольном 28 мая.

Речь идет о 293 квартирах и 250 комнатах. Всего из жилищного фонда освободят 5 тысяч помещений. В Жилищном комитете Петербурга уточнили, что в большинстве из этих помещений сначала нужно будет провести ремонт.

В 2019 году условия изменят для 6,7 тысяч семей. На воплощение городских программ выделят 10 млрд рублей. В 2018 году власти Петербурга вычеркнули из списка свыше 15 тысяч семей (не только льготников) — им жилищные условия уж улучшили. Для нужд Петербурга КИО закупает квартиры в строящихся домах.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Корабельников рассказал, откуда бюджет Санкт-Петербурга получит новые средства.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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