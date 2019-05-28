В «Эталоне» назвали «бредом» ЧП на стройке храма Рождества Христова

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что на строительной площадке храма Рождества Христова на Песках обломилась стрела башенного храма. Инцидент произошел утром во вторник, 28 мая, на перекрестке 6-й Советской улицы и Красноборского переулка.

Как сообщает «Мойка78», в управление механизации компании «Эталон», которая является владельцем «рухнувшего» крана, информацию об аварии назвали «бредом» и отметили, что у них вся техника работает в штатном режиме.

Пока нет официальных данных о происшествии. Есть ли пострадавшие неизвестно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Киришах начали строительство причала для круизных теплоходов. Причал построят на середине нового речного туристического маршрута от Петербурга до Великого Новгорода, который будет пролегать через Невскую Дубровку, крепость Орешек и Старую Ладогу. Об этом Gazeta.SPb сообщили в правительстве Ленобласти.