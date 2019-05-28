Смольный отказался признавать СКК памятником до 2020

СКК
СКК "Петербургский " Фото: Википедия

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» может стать памятником культурного наследия не ранее 2020 года. Такой ответ дал КГИОП на обращение Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК.

В марте градозащитники направили в комитет предложение о включении спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия федерального значения. Однако в ответе КГИОП подчеркнул, что присвоении СКК статуса памятника может быть рассмотрено не ранее 2020 года.

Причиной тому служит условная «юность» постройки. Здание построили в 1980-ом году, а по нынешнему законодательству в реестр культурного наследия могут попасть только те объекты, со времени с даты создания которых прошло минимум 40 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что спортивно-культурный парк планируют развернуть у СКК к ЧМ-2023.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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Смольный отказался признавать СКК памятником до 2020