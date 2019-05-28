Беглов проверит экскурсии по крышам Петербурга

Предстоит разобраться с тем, насколько законными и легальными являются популярные в Санкт-Петербурге экскурсии по крышам.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, поручил разобраться в данной ситуации на заседании городского правительства сегодня, 28 мая.

Он отметил, что часто замечает рекламу о прогулках и экскурсиях по крышам, а значит, что по центру Северной столицы кто-то водит экскурсии. У домов в Петербурге металлические кровли и такие прогулки являются небезопасными.

Исполняющий обязанности Жилищного комитета Санкт-Петербурга Василий Осипов заявил, что организаторы экскурсий проникают на крыши нелегально с помощью вскрытия замков.

Беглов пообещал разобраться со сложившейся ситуацией.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пригодными для пользования признаны только 5 пляжей Санкт-Петербурга.