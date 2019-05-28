Пригодными для пользования признаны только 5 пляжей Петербурга

Пляжи Петербурга не удовлетворяют требования. Фото: pixabay.com
Пляжи Петербурга не удовлетворяют требования. Фото: pixabay.com

Купаться нельзя ни на одном пляже Санкт-Петербурга. Будут установлены соответствующие таблички.

Эксперт отдела санитарного надзора управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по Санкт-Петербургу Ирина Горбатюк на заседании профильной комиссии по экологической защите населения рассказала о ситуации с качеством воды в акваториях, которые петербуржцы используют в летний период для купания.

Горбатюк рассказала, что недавно, 12 мая, специалисты взяли пробы воды для анализа. В результате только пять пляжей города удовлетворяют санитарные требования: Детский пляж, Золотой, Ласковый, Комаровский и Дубровский.

Однако купаться на них так же будет нельзя.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Киришах начали строительство причала для круизных теплоходов.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
антисанитария купание пляжи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «Эталоне» назвали «бредом» ЧП на стройке храма Рождества Христова
В Петербурге за отопительный сезон зафиксировано 1861 нарушение
В Иркутске экстренно сел самолет из-за отказа высотомера
В российских школах появится новый предмет
Лже-целителю объявили приговор за насилие над школьницей в Ленобласти
Вучич приказал привести армию Сербии в боеготовность
Петербуржец едет в колонию за попытку хищения миллиона
Пригодными для пользования признаны только 5 пляжей Петербурга