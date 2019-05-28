В Петербурге признали еще шесть исторических памятников регионального значения

Дача И. С. Крючкова. Фото: gov.spb.ru / Официальный сайт

Дача И. С. Крючкова. Фото: gov.spb.ru / Официальный сайт

Шесть исторических объектов в городе на Неве признали памятниками регионального значения.

В пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) рассказали, что памятниками признаны:

— Толбухин маяк, находящийся в Финском заливе на расстоянии 5 километров от о-ва Котлин; — Бывший сад усадьбы композитора Рубинштейна в Петергофе на Знаменской улице; — Дачный дом И. С. Крючкова в Репино по адресу Приморское шоссе, 394, к. 6, лит. А; — Главное здание Государственного оптического института имени С. И. Вавилова, расположенное на Кадетской линии, дом № 5, корпус 2, лит. В; — Депо Николаевской железной дороги, Невский проспект, 85, лит. БО, ДД; — Дом Трофимовых на Синопской набережной, 28.

Также ведомство сообщает, что государственные историко-культурные проверки выполнили за счет денежных средств городского бюджета по программе КГИОП.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что происходит: петербуржцы обеспокоены участившимся хулиганством на памятниках.