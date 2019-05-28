Петербуржцы разработают эскиз мемориальной доски для Ленинградского рок-клуба

Фото: сообщество Виктор Цой рок-группа
Фото: сообщество Виктор Цой рок-группа "Кино" / ВКонтакте

В Петербурге объявлен конкурс на проект мемориальной доски для рок-клуба, где выступали «Кино» и «Алиса».

Конкурс по разработке мемориальной доски для рок-клуба будет проводиться сообществом «Свободная культура». Именно они сделали объявление о конкурсе в паблике ВКонтакте «Первый национальный музей рок-музыки».

Местным жителям дают возможность придумать эскиз мемориальной доски для Ленинградского рок-клуба, где в свое время состояли группы «Кино», «Алиса» и другие.

Сообщается, что на первом этапе конкурса участники должны продемонстрировать на компьютере, как будет смотреться на фасаде здания, разработанная ими табличка. Участники конкурса должны рассчитывать, что бюджет её производства не должен превышать 250 тысяч рублей. Представить работу жюри нужно до 27 сентября.

С 28 сентября по 13 октября конкурсная комиссия отберет финалистов. И лишь 15 января будет определен дизайнер-победитель. Установить новую мемориальную доску планируют до 27 мая 2020 года.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за фильма Михалкова «Мистер Нокаут» ограничит движение транспорта в центре Петербурга.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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