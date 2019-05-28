В Пулково в мае досмотрели семь миллионов икринок

Нарушений найдено не было. Фото: Россельхознадзор
Нарушений найдено не было. Фото: Россельхознадзор

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям очиталось о проведенном в мае ветеринарном контроле в аэропорту Пулково.

В начала месяца были досмотрены 81 собака и 4 кролика, которые перевозились из Санкт-Петербурга на территорию Республики Татарстан, сообщили Gazeta.SPb в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и ЛО.

В результате досмотра было установлено, что все необходимые документы на животных присутствуют и оформлены корректно, животные здоровы.

Также в грузовом терминале был проведен ветеринарный контроль 12 партий икры форели, общее количество которых составило более 7 миллионов икринок. Икра прибыла в Северную столицу из Дании, США, Норвегии и Испании. Кроме того, были досмотрены 1620 куколок тропических бабочек, которые приехали из Финляндии, 2,9 тысяч рыбок и 84 ракообразных.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ботанический сад продлевает работу из-за цветения «Царицы ночи».

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ветеринарный контроль пулково Россельхознадзор
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