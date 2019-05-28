Петербургский завод электроники для боевых ракет закрывается из-за убытков

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Предприятие прекращает работу из-за сокращения выручки в два раза.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Уточняется, что ОАО «Завод «Лентеплоприбор» к данному моменту лишилось 40 миллионов рублей – выручка в 2018 году упала до 56 миллионов рублей. На заводе заявили, что ни разу не уходили в «минус» – сейчас сумма накопленного убытка составляет 3,2 миллиона рублей. Владельцы считают, что во всем виноват экономический кризис.

«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», — говорится в документе, передает издание «Фонтанка».

Напоминаем, что еще пару лет назад дела у завода обстояли намного лучше – выручка в 2014-2016-х годах достигала 123 миллионов рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге закрывается сеть магазинов электроники “Кей”: к весне они перейдут к DNS.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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