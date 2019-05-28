Беглов хочет сокращения срока отключения горячей воды в Петербурге

Все работы необходимо проводить как можно быстрее, но все равно качественно.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже поручил сократить сроки отключения горячей воды. О своем решении он рассказал во время заседания правительства в администрации города. Скорее всего, теперь петербуржцам придется ждать появления воды всего четыре дня.

Напоминаем, что сейчас специалисты проверяют готовность теплосетей к отопительному сезону. Без отключения воды тут, к сожалению, не обойтись, но можно ускорить процесс, уверен Беглов.

Врио губернатора отметил, что все горожане должны иметь доступ к благам цивилизации – от этого зависит их комфорт.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что с петербуржцев взыскали свыше 300 млн рублей за отопление. В ГУП ТЭК напоминают, что должники платят больше — к сумме прибавляются расходы на суд и неустойка. В компании заявили, что используют все законные средства для борьбы с неплательщиками.