Лечение пациентов из других регионов России принесло фонду ОМС Петербурга 8,5 млрд рублей

Беглов также отмел, что сейчас все медицинские учреждения город переходят на принцип “бережливых”. Фото: https://pixabay.com

Беглов также отмел, что сейчас все медицинские учреждения город переходят на принцип “бережливых”. Фото: https://pixabay.com

В целом доходы городского фонда обязательного медицинского страхования по итогам 2018-го составили 99,7 млрд рублей.

Значительные суммы поступили в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга за счет лечения граждан из других регионов. Такие цифры были озвучены на заседании, которое прошло в Смольном, сообщает администрация Петербурга.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов также отмел, что сейчас все медицинские учреждения город переходят на принцип “бережливых”. Беглов пояснил, что этот термин означает не экономию бюджетных денег, а принцип бережливого отношения к здоровью граждан.

Внедрение “бережливых” принципов позволило повысить качество и оперативность обслуживания. Так, отметили в Смольном, количество жалоб пациентов снизилось на 15%.

В текущем году на принцип “бережливости” планируют перевести все детские медицинские учреждения. Для этого каждому из них выделят дополнительный 1 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по указу Беглова в ЖК «Царская столица» летом откроются три медицинских учреждения.